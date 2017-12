गूगल ने लॉन्च किया 'Files Go', जानिए क्यों और कैसे है आपके बहुत काम का

Business

Vikrant Singh

गूगल के Files Go ऐप को एंड्रायड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ने ऐप लॉन्च करते हुए बताया, 'यूजर्स हमेशा अपनी फोन मेमोरी को लेकर परेशान रहते हैं। समय समय पर वो अपने फोन से काफी चीजों को डिलीट करते रहते हैं। उन्हें हमेशा सोचना पड़ता है कि वो किस चीज को फोन में रखे और किसे डिलीट करें। हम महीनों से Files Go ऐप की टेस्टिंग कर रहे हैं और औसतन यूजर्स ने इस ऐप से 1 GB तक मेमोरी बचाया है और कई फाइल्स को बिना किसी डाटा के दूसरों से शेयर किया है।'

