Good News: एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब खुद बदल सकेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूटर

नई दिल्ली, जून 10। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपना डिस्ट्रीब्यूटर खुद बदलने का अधिकार दिया है। आज केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं को ये अधिकार दिया है कि वो अपना एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को बदल सकते हैं।

LPG customers to have a choice deciding which distributors they want their LPG refill from. In the pilot phase, to be launched shortly, this facility will be available in Chandigarh, Coimbatore, Gurgaon, Pune, and Ranchi: Ministry of Petroleum & Natural Gas pic.twitter.com/NZrWteeqQl