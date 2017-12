दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल फोन हुआ लॉन्च, सिर्फ 13 ग्राम है वजन

Business

Vikrant Singh

Posted By: Vikrant Singh

Subscribe to Oneindia Hindi

जैंको टाइनी T1 नाम के इस दुनिया के सबसे छोटे मोबाइल फोन को 18 साल पुरानी कंपनी Clubit New ने लॉन्च किया है। इस फोन की लंबाई आपके अंगूठे से भी छोटी और वजन 10 रुपये के सिक्के से भी हल्का है। यह एक टॉक एंड टेक्स्ट मोबाइल फोन हैं। इसका मतलब यह है कि इ फोन के जरिए आप सिर्फ फोन और अपने दोस्तों को मैसेज कर सकते हैं।

English summary

Claiming to be world's smallest mobile phone, the Zanco tiny t1 launched