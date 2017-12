BSNL ने नए साल पर लॉन्च किया 74 रुपये का धमाकेदार कॉम्बो प्लान, मिलेगा ये सब

BSNL launches new tariff plans for new year 2018 | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने शुक्रवार को अपने यूजर्स के लिए एक नया कॉम्बो प्लान लॉन्च किया है। नए साल के मौके पर लॉन्च हुए बीएसएनएल के इस प्लान की कीमत सिर्फ 74 रुपये है। कॉम्बो प्लान होने के नाते इस यूजर्स को इस प्लान में इंटरनेट डाटा, कॉलिंग और एसएमएस भी मिलेंगे।