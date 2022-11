Bisleri: कौन हैं बिसलेरी की वाइस चेयरपर्सन जयंती चौहान? क्या उनके कारण पापा रमेश बेच रहे हैं कंपनी?

Business

oi-Ankur Sharma

Ramesh Chauhan's daughter Jayanti Chauhan: शादी हो या फंक्शन, बर्थडे हो या किट्टी पार्टी, अगर पानी हो तो 'Bisleri', जी हां यही सोच है आम लोगों की जिसके चलते पिछले पांच दशकों से Bisleri वॉटर, बोलतबंद पानी के बिजनेस में शीर्ष पर है। उसने केवल मार्केट में मुनाफा नहीं कमाया है बल्कि उसने अपनी शुद्धता से लोगों का भरोसा जीता है और जहां विश्वास होता है, वहां सफलता निश्चित तौर पर होती है। तभी तो 1969 में केवल चार लाख में खरीदी गई Bisleri कंपनी आज 7000 करोड़ की हो गई है लेकिन बिसलेरी के चेयरमैन रमेश चौहान अब इसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (TCPL) बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार भी है।

A Chairman of Premium Natural Mineral Water Segment Bisleri, Mr Ramesh Chauhan is grabbing headlines when he has decided to sell his company to Tata Group.Who is Vice Chairperson Jayanti Chauhan? Is father Ramesh selling the company because of her? read profile.