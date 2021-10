Bank Holiday: इस हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंकों की छुट्टी, चेक कर लें पूरी लिस्ट

Business

नई दिल्ली। Bank Holiday in October 2021. फेस्टिव सीजन के साथ ही बैंकों की छुट्टियों की भी शुरुआत हो गई है। बैंक कई दिन बंद रहने वाले हैं। अगर बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट पर गौर करें तो इस हफ्ते बैंक 6 दिन बंद रहने वाले हैं। इस हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। ऐसे में अगर बैंक से जुड़ा आपका कोई काम बचा हुआ है तो घर से निकलने से पहले बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट जरूर देख लें।

Banks across India will be closed for six days in the coming week starting Monday, October 18, according to the guidelines issued by RBI.