ये सारी चीजें हो सकती हैं बड़ी महंगी, तालिबान ने भारत के साथ व्यापार ठप किया

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 18 अगस्त: तालिबान ने औपचारिक तौर पर अभी अफगानिस्तान की सत्ता नहीं संभाली है, लेकिन उसने भारत को झटका देना शुरू कर दिया है। उसने फिलहाल भारत के साथ आयात-निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत इस उम्मीद में चल रहा है कि यह आतंकी संगठन आखिरकार अर्थव्यवस्था की अहमियत को समझेगा और भारत के साथ व्यापारिक ताल्लुकात फिर से सामान्य हो जाएंगे। लेकिन, दिक्कत ये है कि कुछ चीजों के लिए भारत काफी हद तक अफगानिस्तान पर ही निर्भर है जैसे कि ड्राई फ्रूट और ऐसे में आयात ठप होने से उनकी कीमतें बढ़ने का डर सताने लगा है।

English summary

After the occupation of Afghanistan, the Taliban has stopped the import-export with India, the price of dry fruits may increase