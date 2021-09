VIDEO: 'नरक के कुएं' में पहली बार उतरा इंसान, अंदर एक रहस्यमयी दुर्गंध के साथ मिलीं ये चीजें

Bizarre

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 23 सितंबर: दुनिया अजीबो-गरीब चीजों से भरी पड़ी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जिनका पता तो इंसानों ने लगा लिया है, लेकिन उनके रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाए। इसमें एक नाम है यमन में स्थित 'वेल ऑफ हेल' का, जिसे 'वेल ऑफ बरहूत' भी कहा जाता है। वैसे तो ये जगह स्थानीय लोगों को शुरू से डराती आई है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये हमेशा से बहुत ही दिलचस्प रहा है। (वीडियो-नीचे)

