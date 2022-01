Bizarre

नई दिल्‍ली, 28 जनवरी। जानवरों और इंसान के बीच दोस्‍ती के किस्‍से आपने बहुत सुने होंगे। घर में पले जानवर और मालिक के बीच प्‍यार को भी आपने देखा होगा लेकिन आपको ऐसे चिंपैजी और महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन दोनों के बीच लवर्स से बढ़कर रिलेशन बन गया। दोनों के बीच चंद ही दिनों में प्‍यार इतना बढ़ गया कि दोनों को अलग करना जरूरी हो गया।

English summary

woman fell in love with the chimpanzee, seeing the increased romance between the two, had to put a watch on the lover