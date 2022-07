VIDEO : मादा के साथ प्रजनन के लिए आपस में भिड़ गए काले सिर वाले दो अजगर, खतरनाक हुई लड़ाई

Bizarre

oi-Vinay Saxena

नई दिल्ली, 16 जुलाई: हर साल 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। इस मौके पर दो ब्लैक हेड अजगरों की लड़ाई का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में दुर्लभ काले सिर वाले दो अजगर आपस में खतरनाक तरीके से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह दोनों अजगर नर हैं और पास में मौजूद मादा के साथ प्रजनन के लिए अधिकार के लिए आपस में लड़ रहे हैं।

World Snake Day is important to increase awareness about the different species of snake world-wide. Of the 3,500 species, only 200 species pose a considerable risk to human life.

Here’s a video of two pythons taken by one of our field officers.https://t.co/r63gbf3Rlv