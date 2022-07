जैसी करनी वैसी भरनी: गधे पर शख्स ने की लातों-थप्पड़ों की बरसात, फिर क्या हुआ? देखिए Viral Video

Bizarre

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 29 जुलाई: बॉलीवुड के अभिनेता शक्ति कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जो वायरल हो गया है। पूरा वीडियो देखने के बाद लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वीडियो के शुरुआती हिस्से में एक शख्स एक गधे को प्रताड़ित करता नजर आ रहा है। उसकी बहुत ज्यादा पिटाई कर रहा है। बेवजह लातों-थप्पड़ों की बौछार कर रहा है। शुरू में जानवर ने सारी प्रताड़ना को स्वीकार किया और उसने बचकर भागने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन, आधे वीडियो के बाद कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि उसे अपने कर्मों का फल तत्काल मिल गया है।

English summary

A video is going viral on the internet which has been shared by Bollywood actor Shakti Kapoor. In this, first a person beats a donkey a lot, then the donkey takes revenge on him