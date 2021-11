Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 06 नवंबर। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल हो जाते है जिनको देखकर आश्‍चर्य तो होता है ही साथ सबक भी मिलता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो जमकर वायरल हो रहा है। ये एक पक्षी का वीडियो है जिसे देखकर लोग ये ही कर रहे हैं कि हमें हर जगह बहुत सतर्क रहना चाहिए।

English summary

Video: A woman's purse full of notes took away the bird by pressing it in her beak, see what happened next