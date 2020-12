Video: हाथी के पीछे झाड़ियों में घात लगाए बैठा था बाघ, आगे जो हुआ उसे देख आनंद महिंद्रा भी रह गए दंग

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। Tiger Silently Observing An Elephant: सोशल मीडिया पर इन दिनों जंगल सफारी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। खुद भारतीय उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी खुद को वीडियो पर प्रतिक्रिया देने से नहीं रोक पाए। वायरल हो रहे वीडियो में एक हाथी और उसके पीछे झाड़ियों में छिपे टाइगर (बाघ) को देखा जा सकता है जो अपने शिकार पर हमला करने के मौके की तलाश में है। वीडियो पर रिएक्शन देते हुए आनंद महिंद्र ने मजेदार बातें कहीं जिस पर अब सोशल मीडिया यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं।

“Tyger Tyger, burning bright,

.....

In what distant deeps or skies.

Burnt the fire of thine eyes?”

William Blake’s famous poem comes alive in this amazing clip. (Shared by my sister who has a home in Coorg.The person who sent it to her said it’s from the Nagarhole reserve) pic.twitter.com/zavAMlcmif