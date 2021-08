शादी में नहीं पहुंचने वाले मेहमानों पर दूल्हा-दुल्हन ने ठोका 17,589 रुपए का जुर्माना, जानें क्यों

Bizarre

oi-Sagar Bhardwaj

वाशिंगटन, 30 अगस्त। क्या आपने कभी सुना है कि शादी में ना पहुंचने वाले मेहमानों को कभी जुर्माना अदा करना पड़ा हो? हम सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, शादी अटेंड न करने वाले मेहमान भला जुर्माना क्यों देने लगे। मगर ऐसा हुआ है जनाब। चिकागो में शादी के बंधन में बंधे एक जोड़े ने ऐसा ही किया है। जिन लोगों ने उन्हें बिना बताए शादी अटेंड नहीं की ऐसे लोगों को उन्होंने 240 डॉलर का बिल भेजा है।

English summary

The bride and groom fined the guests $ 240 on the guests who did not reach the wedding, know why