'आपके केक में अंडा है...', Swiggy के ऑर्डर को देख उड़े लोगों के होश, कंपनी को मांगनी पड़ी माफी

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 22 मई: महाराष्ट्र के नागपुर में एक शख्स को स्विगी ने ऐसा केक डिलवर किया, जो सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बन गया है। नागपुर के कपिल वासनिक ने शहर के सबसे मशहूर बेकरी से स्विगी द्वारा एक केक ऑर्डर किया। लेकिन जब स्विगी ने वो केक डिलवर किया तो कस्टम हैरान रह गया। ट्विटर पर कपिल वासनिक ने जब केस की फोटो डाली तो सोशल मीडिया यूजर की हंसी नहीं रूक रही। कपिल वासनिक ने केक ऑर्डर करते वक्त मैसेज ड्रॉप करके पूछा था कि 'क्या इस केक में अंडा है?' इसका जवाब केक के ऊपर लिखकर भेजा गया। जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

So I ordered a cake from a renowned bakery in Nagpur, through #Swiggy. In the order details I mentioned “Please mention if the cake contains egg”. I am speechless after receiving the order 👇🏼 pic.twitter.com/WHN0Ht20r0