गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले तनावमुक्त रहने के लिए ध्यान नहीं NSDR करता हूं, आखिर क्या है NSDR जानें

oi-Sagar Bhardwaj

वाशिंगटन, 6 मार्च। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हजारों लाखों लोग तनावमुक्त रहने के लिए मेडिटेशन (ध्यान) का सहारा ले रहे हैं। फिल्म जगत, राजनीति और उद्योग जगत की कई हस्तियां मेडिटेशन के माध्यम से खुद को तनावमुक्त रखने की कोशिश कर रही हैं। कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के दिन की शुरुआत ध्यान से होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल के चीफ एक्जिक्यूटिव सुंदर पिचाई रिलेक्स रहने के लिए ध्यान नहीं NSDR का सहारा लेते हैं। वॉल स्ट्रीट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर एनएसडीआर किस बला का नाम है।

English summary

Sundar Pichai said - I do not meditate to be stress free, know what is NSDR after all