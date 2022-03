गलती से हुआ एक क्लिक और उड़ गए 7 करोड़ रुपए के NFT, बदले में कलेक्टर को मिला सिर्फ 1 पैसा

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 12 मार्च। तेजी से बदलती दुनिया में तकनीक लगातार विकास कर रही है। आज के समय में इंटरनेट बेहद जरूरी हो गया है, इस पर कई देशों की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इंटरनेट के माध्यम से चीजों को ऑनलाइन बेचना और खरीदना आसान हो गया है। इन दिनों एनएफटी को लेकर लोगों में काफी क्रेज है, कई युवा इससे करोड़ों की कमाई कर अमीर बन चुके हैं। हालांकि कई बार इंटरनेट पर आपकी एक गलती जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है।

How's your week?

Mine? I just erroneously listed @etherrock #44 for 444 wei instead of 444 eth🤦‍♂️

Bot sniped it in the same block and trying to flip for 234 eth

In one click my entire net worth of ~ million dollars, gone

Is there any hope?

Am I GMI?

Can snipers show mercy? pic.twitter.com/yq9Itb2Ukb