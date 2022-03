ओला-उबर कैब में AC ऑन कराने पर लग रहा है एक्स्ट्रा चार्ज! सोशल मीडिया पर वायरल हुई महिला की आपबीती

Bizarre

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मार्च 26। कैब सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओला और उबर को लेकर आए दिन तरह-तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आमतौर पर इनके ड्राइवरों की शर्मनाक हरकतों की वजह से कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसके बाद भी ट्रैवल करने के लिए लोगों की पसंद यहीं कैब कंपनियां हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक महिला ने उबर कैब को लेकर अपना जो अनुभव शेयर किया है, उससे नया विवाद खड़ा हो गया है।

Shocking !! Driver refused to turn on AC unless we paid extra for air conditioning. Is this something new ? Had to cancel trip after getting into the cab. @Uber @Uber_Support pic.twitter.com/l1EFgnWkf9