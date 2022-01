न एक्टर, न क्रिकेटर, न कोई स्टार, इंटरनेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार है ये अंडा, तोड़ा काइली जेनर का रिकॉर्ड

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 11 जनवरी। इंटरनेट की दुनिया पर कब हिट हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इंटरनेट पर किसे क्या पसंद आ जाए कहना मुश्किल है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब एक मामूली से अंडे ने सुपरहिट मॉडल काइली जेनर को भी पछाड़़ दिया और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा लाइक्स फोटो का खिताब अपने नाम कर लिया। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि कैसे एक साधारण का अंडा इंस्टाग्राम पर सबसे लाइक किए जाने वाले तस्वीर में शामिल हो गया।

The World Record Egg was posted three years ago today and is STILL the most liked picture on Instagram with 55.5 million likes!https://t.co/iUBaYADG08