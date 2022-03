VIDEO: फन फैलाए 3 कोबरा को लगातार चुनौती दे रहा था युवक, तभी एक ने किया वार और....

Bizarre

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 17 मार्च: कोबरा को दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी कोबरा जैसे सांप को देखो तो तुरंत अपना रास्ता बदल लो, क्योंकि उनके साथ पंगा लेना जान खतरे में डालने जैसा है। अब कर्नाटक से इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। (वीडियो-नीचे)

This is just horrific way of handling cobras…

The snake considers the movements as threats and follow the movement. At times, the response can be fatal pic.twitter.com/U89EkzJrFc