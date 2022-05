Live Video: जिंदगी ने युवक को दिया सेकंड चांस, बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर, खरोंच तक नहीं आई

Bizarre

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 31 मई: सड़क पर चलने वाले वाहनों की लापरवाही अक्सर किनारे खड़े लोगों पर भारी पड़ती है। तमाम ऐसे हादसों के लाइव वीडियो आपने देखें होंगे, जिसमें सड़क के किनारे खड़े लोग तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर मौत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी जिंदगी आपको दूसरा चांस देती है, जिसका जीता जागता उदाहण हाल ही में सामने आया है, सोशल मीडिया पर ब्राजील का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेकाबू ट्रक अपना कहर बरपाते हुए फुटपाथ पर इंतजार कर रहे शख्स पर जा चढ़ा, गनीमत रही कि इस हादसे में युवक बाल-बाल बच गया।

Brazil, Ceara. A man miraculously survived a collision with a truck. The truck hits a tree and abruptly changes direction, hitting the sidewalk in the direction of the man. The man was not seriously injured, there were only small bruises and scratches on his hands. pic.twitter.com/Rlc9LLzTAs