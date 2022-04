शेर अकेला ही काफी है! 5 बाघों से लड़ा 'जंगल का राजा', देखिए इन दमदार जानवरों को- VIDEO

Bizarre

oi-Vijay

नई दिल्ली। आपने शेर और बाघ देखे हैं? बहुत से लोग इन्हें नहीं पहचान पाते कि जो ​उन्होंने देखा वो शेर है या बाघ है। क्योंकि, ये दोनों ही "जंगली बिल्लियों" की प्रजाति से हैं और कद-काठी में ज्यादा अंतर नहीं होता। मगर, असल में दोनों अलग जानवर हैं। इनकी ताकत और चेहरे में भी बड़ा अंतर होता है।

English summary

lion vs tiger VIDEO: Watch lion vs tiger who is the real king? who is the real king of jungle, difference between tiger and lion