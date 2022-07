कैसे पृथ्वी पर सूर्य जैसी ऊर्जा पैदा करने में लगी हैं ये भारतीय वैज्ञानिक ? जानिए

Bizarre

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गांधीनगर, 11 जुलाई: जीवाश्म ईंधन के संकट ने दुनियाभर के वैज्ञानिकों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश में लगा रखा है। ऊर्जा के ऐसे स्रोतों की तलाश हो रही है, जो ज्यादा दिनों तक चले भी और पर्यावरण को भी संकट की स्थिति से बाहर निकाले। काम आसान नहीं है। लेकिन, इसमें एक भारतीय वैज्ञानिक भी लगी हुई हैं, जो पृथ्वी पर ही सूर्य जैसी ऊर्जा पैदा करना चाहती हैं, जो मानवीय जरूरतों को भी पूरा कर सके और उसका प्रकृति पर कोई बुरा प्रभाव भी ना पड़े। चुनौती कठिन है। लेकिन बुलंद हौसले से इस नई तकनीक पर प्रयोगों का दौर जारी है। सबकुछ उम्मीदों के मुताबिक चला तो जल्द ही अच्छे नतीजे भी सामने आ सकते हैं।

English summary

An Indian scientist is engaged in a campaign to create sun-like energy on the earth itself, which can also fulfill human needs and does not have any bad effect on nature. She is working with an international consortium