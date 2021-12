5 करोड़ में बिक रहा है ये घोड़ा, हर दिन पीता है 1 किलो घी और 10 लीटर दूध, जानिए क्या है इसमें ऐसा खास

Bizarre

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 23 दिसंबर: महाराष्ट्र के देशभर मे प्रसिद्ध सारंगखेड़ यात्रा में राज्य भर से घोड़े बिक्री के लिए आते हैं। यहां बिकने आने वाले कई घोड़ों की कीमत करोड़ों में होती है। हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक का एक घोड़ा, जिसका नाम 'रावण' है, चर्चाओं में हैं। इस रावण नाम के काले घोड़े की कीमत मेले में 5 करोड़ लगाई जा रही है। 5 करोड़ में इस घोड़े को खरीदने के लिए कई लोग तैयार हैं। हालांकि फिलहाल इस घोड़े को बचने से उसके मालिक ने इंकार कर दिया है। वहीं इस मेले में आए एलेक्स नाम के घोड़े की कीमत 1.25 करोड़ लगाई गई है। आइए जानें आखिर 5 करोड़ में बिकने वाले काले घोड़े रावण में ऐसा क्या खास है?

English summary

Horse who being sold for Rs 5 crore all you need to know about Most Expensive Horse in india