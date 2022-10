रुला देगी 'दोस्ती' की यह Video, शव के पास बैठा रहा लंगूर, माथा चूमा, सांसें की चेक और फिर रोने लगा

Bizarre

oi-Love Gaur

Gray langur monkey Emotional video Viral: 'प्यार' का संबंध एक ऐसा रिश्ता है, जो टूटता है तो भुलाए नहीं भूला जाता। इंसान हो या फिर जानवर भावनाएं सभी में होती हैं। ऐसे में यह कहना कि सिर्फ इंसान ही अपनेपन और किसी के जाने का दुख महसूस करता है तो यह पूरी तरह से गलत होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक लंगूर (Gray langur) की वीडियो वायरल हो रही है, जो एक शख्स की मौत पर बुरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा है। बंदर शव के पास बैठा हुआ है और शव को हिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई हरकत ना होते देख मायूस है।

#viralvideo : Monkey seen at the funeral of a person, who is said to have fed it regularly, whenever it visited his residence in #Batticaloa #SriLanka

Primate is seen nudging the 'companion' who is lying motionless, to try and see if he would respond, but to no avail 😭💔 pic.twitter.com/5FJ1nzq9H5