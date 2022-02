आज ही के दिन लड़ा गया था बागपत का प्रसिद्ध 'चाट युद्ध'! लोगों को आई 'आइंस्टीन चाचा' की याद

Bizarre

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 24 फरवरी: आपको उत्तर प्रदेश के बागपत में हुई 'चाट वालों' की लड़ाई याद है या फिर भूल गए। वैसे उस लड़ाई को कौन भूल सकता है, उसके वीडियो इतने सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे कि आइंस्टीन लुक वाले दुकानदार 'चाचा' रातों रात सोशल मीडिया पर फेमस हो गए थे। उनके लुक्स के इतने फनी मीम्स बने की पूरा सोशल मीडिया उनकी फोटो की बाढ़ में बह गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो काफी पुराना मामला है तो फिर इसकी बात फिर क्यों हो रही है? तो जानिए...

Exactly onr year back, the First Battle of Panipuri was fought in Baghpat. It is no coincidence that Putin has chosen this day to declare war on Ukraine.

Those who don't learn from history are destined to repeat it.

pic.twitter.com/yzabhxPwGR