मुंबई लोकल की 'चॉकलेट वाली दादी' के पास 48 घंटे में पहुंचा NGO, महिला ने कही दिल जीत लेने वाली बात

नई दिल्ली, 08 सितंबर। मुंबई लोकल ट्रेन में एक वृद्ध महिला का चॉकलेट बेंचते वीडियो वायरल होने के बाद 48 घंटे में एक एनजीओ वे दादी को खोज लिया। लेकिन स्वाभिमानी दादी अभी किसी भी सहायता लेने के मूड में नहीं है। एनजीओ से दादी ने जो कहा वो हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है और भिक्षावृ्त्त करने वालों के लिए संदेश है। दादी अपने उम्र के इस पड़ाव में खुद के मेहनत की खाती हैं। दो दिन ढूंढने के बाद जब एक एनजीओ ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो दादी ने दिल जीत लेने वाली बात कही।

We found Dadi ji- with your support!😊

After 48 hours of day and night search and some 12 changes of local trains in Mumbai today, we finally found Dadi ji. pic.twitter.com/DpwAnuWKKB