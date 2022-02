ड्यूटी पर 'बोर' हो रहे सिक्योरिटी गार्ड का कारनामा, करोड़ों की पेटिंग का कर दिया 'कबाड़ा'

Bizarre

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 10 फरवरी: जैसा की आपको पता है कि सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती किसी खास मकसद से की जाती है। चाहे वो किसी सामान की रक्षा करना हो या फिर इंसान को सुरक्षा देनी हो, लेकिन एक रशियन आर्ट गैलरी में लगे सुरक्षा गार्ड ने कुछ ऐसा कारनामा किया है, जिसको सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ड्यूटी से बोर हो रहे गार्ड ने करोड़ों रुपए की पेंटिंग को पल भर में खराब कर डाला। क्या है पूरा मामला पढ़िए खबर...

Artist Anna leporskaya's million painting named 'Three Figures' was ruined after a security guard drew pair of eyes on the faceless figures in the painting. On being asked he is said to have become bored on the first day of his duty.@MailOnline pic.twitter.com/36lTMEzHcB