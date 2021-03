'हीरोपंती' पड़ी भारी, खिलौने की तरह बाढ़ में बही कार, Video शेयर कर ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दी चेतावनी

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ से बुरे हालात हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी दर्जनो कस्बों तक पहुंच गया है। देश के पूर्वी तट पर स्थित न्यू साउथ वेल्स में तो स्थिति काबू से बाहर निकल गई है। लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पलायन करना पड़ रहा है। इसी बीच बाढ़ से तबाही का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, इसमें पानी के तेज बहाव में फंसी एक कार को खिलौने की तरह बहते हुए देखा जा सकता है।

This is why you should never go into flood waters. If it's flooded, forget it.

Thankfully, this driver was able to get out safely before the car was swept away. https://t.co/slQpUvQMFr