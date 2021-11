मंगल ग्रह पर एलियंस का 'कब्रिस्तान'! NASA के रोवर ने भेजी अनदेखी तस्वीरें, लोगों को दिखा परग्रही

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

वाशिंगटन, 16 नवंबर। दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज में दुनिया के कई देश अंतरिक्ष में अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इस समय अमेरिका, भारत, चीन समेत कई देशों के वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नासा का रोवर 'परसेवरेन्स' मंगल ग्रह पर भ्रमण कर रहा है। परसेवरेन्स लगातार लाल ग्रह से तस्वीरें धरती पर भेज रहा है, जिसे नासा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करता है। हाल ही में मंगल ग्रह से सामने आई एक तस्वीर को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं।

I’m back to work, parked between these two beautiful outcrops. Been doing some imaging, weather studies, chemistry experiments and getting a software update too.

