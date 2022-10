Bizarre

oi-Bhavna Pandey

इंटरनेट पर इन दिनों एक बड़ा ही ईमानदार चोर चर्चा में हैं। आप सोच रहे होंगे चोर वो भी ईमानदार, जी हां इस चोर किया ही ऐसा काम किया है जिसके बाद ट्विटर पर लोग इसे ईमानदार डाकू कह कर बुला रहे हैं।

दरअसल, इस चोर ने एक शख्‍स का लैपटॉप चोरी की। चोरी करने के बाद उस लुटेरे चोरी किए हुए लैपटॉप से मालिक के इमेल में एक ईमेल लिखा और माफी मांगी मांगी। जिसमें उसने बताया कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस लैपटॉप को चुराया है। इतना ही नहीं मेल में उसने ऐसी बात लिखी जिसके बाद लोग चोर की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

लैपटॉप के मालिक ने अपने ट्टिटर अकाउंट पर अपने लैपटॉप चोरी का रोचक किस्‍सा शेयर किया है। जिसे पढ़कर जहां लोग लैपटॉप चोर के इरादे से भ्रमित हो रहे वहीं कुछ उस चोर की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

चोर ने सॉरी बोलते हुए लिखा कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा था और अब हारकर उसने लैपटॉप को चोरी करके उसके बाद उसे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करने का फैसला किया। इतना ही नहीं उस चोर ने सॉरी मेल के साथ लैपटॉप मालिक का एक जरूरी रिसर्च प्रपोजल की भी अटैच करके भेजी और साथ में लिखा कि आप मुझे अपनी जरूरी फाइलों की लिस्‍ट भेज दें जो लैपटॉप में है ताकि मैं आपको भेज कर सकूं।

चोर ने ईमेल में लिखा आपके रिसर्च या अन्‍य कोई अन्य जरूरी फाइल लैपटॉप में है जिसकी आपको आवश्यकता है तो कृपया मुझे सोमवार 12:00 बजे से पहले बता दें क्योंकि मुझे लैपटॉप बेचने के लिए ग्राहक मिल गया है।"

जैसे ही ईमेल मिला तो उसने चोर की रोचक स्‍टोरी को शेयर कर दिया और लिखा कल रात मेरा लैपटॉप चुरा लिया और उन्होंने मुझे मेरे ईमेल का उपयोग करके एक ईमेल भेजा है। इस ईमेल को देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्‍या करूं।

English summary

After stealing the laptop, the thief apologized by email, said - if you need any important document, tell it soon