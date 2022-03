14 साल से घर नहीं गया एक शख्स, एयरपोर्ट को ही बनाया आशियाना, परिवार से इस वजह से हुआ दूर

Bizarre

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 30 मार्च: चीन के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 60 साल का एक आदमी पिछले 14 वर्षों से डेरा डाले हुए है। उसका अपना घर एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। घर पर परिवार वाले भी हैं, लेकिन वह वहां जाने का नाम भी नहीं लेना चाहता। वेई जिआंगुओ नाम का वह व्यक्ति आखिरकार एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में शिफ्ट होने से पहले रेलवे स्टेशनों पर भी रातें गुजार चुका है। जिस दिन वह घर से निकला था, वह अपने साथ एक इलेक्ट्रिक कूकर लेकर आया था और उसी के दम उसने इतने वर्षों से एयरपोर्ट पर ही मोबाइल किचन बना रखा है। वह वहीं से चीजें खरीदता है, वहीं पर बनाता है और अपनी जिंदगी आजादी (वह ऐसा कहता है) से जी रहा है।

English summary

A person does not go home for 14 years, lives in the waiting area of Beijing airport, alcohol and cigarette addiction has kept the family away