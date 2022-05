टीचर से पूछती थी सवाल, इसलिए कर दिया फेल,शिक्षा मंडल के सचिव बोले, बच्ची शिकायत करे, तो देखेंगे मार्कशीट

Bilaspur Chhattisgarh

बिलासपुर, 24 मई। शिक्षक का काम होता है कि वह अपने छात्रों को पढ़ाये,उनके सवालों का जवाब देकर उन्हें शिक्षित करे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक छात्रा को उसकी शिक्षिका ने इसलिए फेल कर दिया , क्योंकि पढाई से संबंधित सवाल बहुत पूछा करती थी। नतीजा यह रहा कि पीड़िता दसवीं की परीक्षा में पहली श्रेणी में पास होकर भी पूरक परीक्षा दिलाने के लिए मजबूर है।

बच्ची के परिजनों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में शिक्षिका से पूछताछ की , उन्हें समझ आया कि उनकी बच्ची को क्यों फेल किया गया है। नाराज परिजनों और छात्रा नेटीचर के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। हालांकि रतनपुर पुलिस ने इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं की है।

मिली जानकारी के अनुसार , कोटा विकासखंड के सेमरा नामक एक गांव की रहने वाली जयंती साहू ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। यह छात्रा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चपोरा में 11वीं में पढ़ती है।उसके पिता गुलाब साहू स्वयं भी शासकीय हाई स्कूल बछालीखुर्द में व्याख्यता और प्रभारी प्राचार्य के पद पर हैं। जयंती ने इस साल 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन जब बोर्ड परीक्षा के नतीजे आये,तो वह भौंचक रह गई।जयंती को परीक्षा में 68 प्रतिशत मिले थे,लेकिन उसे गणित के प्रैक्टिकल में अनुपस्थित बता गया था,जिसके कारण उसे पूरक परीक्षा देनी होगी।

छात्रा ने पुलिस को की गई अपनी शिकायत में बताया है कि उसने वह 6 विषयों की प्रायोगिक परीक्षा में शमिल हुई थी,इस दौरान उसने उपस्थिति पत्रक में दस्तखत भी किए थे, फिर भी उसे अनुत्तीर्ण कर दिया गया । इस संबंध में जब जयंती के पिता ने गणित की टीचर प्रिया वासिंग को फोन किया ,तो उसने बताया कि छात्रा ने कक्षा में पूरे साल साल सवाल पूछकर उसे परेशान कर दिया था, इस कारण उसने छात्रा को सबक सिखाने के लिए उसे प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित बता दिया।

शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल बोले, देखनी पड़ेगी अंकसूची

बताया जा रहा है कि छात्रा ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के अलावा परीक्षा प्रभारी से भी चर्चा की है। इधर जब हमने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल से इस संबंध में उनकी राय जाननी चाही,तो उन्होंने कहा कि अगर छात्रा इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करवाती है,तो उसकी अंकसूची देखकर कोई फैसला लिया जा सकता है।

