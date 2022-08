नीतीश कैबिनेट में यादव-मुसलमानों का वर्चस्व, कौन हुआ मायूस? पूरा जातिगत समीकरण देखिए

Bihar

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पटना, 16 अगस्त: बिहार में जेडीयू-आरजेडी गठबंधन की सरकार का आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इसमें कुल 31 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। आज के मंत्रिमंडल विस्तार में सरकार में शामिल सभी दलों को विधायकों के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने के साथ ही जातिगत समीकरण बिठाने की भी पूरी कोशिश की गई है। जाहिर है कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुकाबले लगभग दोगुने विधायकों का समर्थन लेकर आए हैं, इसलिए नीतीश कैबिनेट पर लालू की पार्टी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा दबदबा यादव और मुसलमानों का ही नजर आ रहा है।

English summary

The first cabinet expansion of the JDU-RJD coalition government in Bihar took place today. A total of 31 new faces have been included in this, in which the caste equation has been taken care of