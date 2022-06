अग्निपथ पर सियासत: BJP बोली- हमारे नेताओं पर हमला हुआ, पुलिस देखती रही... JDU का जवाब- तो क्या गोली चलवा दें

Bihar

oi-Love Gaur

पटना, 18 जून: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश में सबसे ज्यादा बवाल बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। गुस्साएं युवाओं ने ट्रेन के अंदर तक आग लगी दी, जिसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं बीजेपी के नेताओं के घर और पार्टी ऑफिस को भी भीड़ ने अपना निशाना बनाया है। ऐसे में बिहार में जारी बवाल पर बीजेपी और जेडीयू आमने-सामने आ चुकी है।

बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने हिंसक प्रदर्शन पर बड़ा बयान देते हुए पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। संजय जायसवाल ने शनिवार को कहा कि विरोध करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन प्रशासन के इशारे पर लोगों को निशाना बनाना, पुलिस के साथ एक विशेष पार्टी के कार्यालयों को दर्शकों की तरह काम करना गलत है। जो भारत में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं।

Nothing wrong with opposing, but targeting people at the behest of administration,torching offices of a particular party with police acting as spectators is wrong. What isn't happening in India is happening in Bihar. I oppose it: Bihar BJP chief Sanjay Jaiswal on Agnipath protest pic.twitter.com/FNKFXZgEqO — ANI (@ANI) June 18, 2022

वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए बिहार जदयू अध्यक्ष रंजीव रंजन ने कहा कि अग्निपथ योजना पर संदेह दूर करने के बजाय भाजपा प्रशासन पर आरोप लगा रही है। नीतीश कुमार प्रशासन को संभालने में सक्षम हैं। भाजपा के संजय जायसवाल से उनको शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा राज्यों में हिंसा के खिलाफ क्या हो रहा है? इस तरह की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वह स्थिर नहीं हैं। उनको अगर ऐसा लगता है तो वहां क्यों नहीं गोली चलवा दे रहे हैं।

Instead of clearing doubts on Agnipath scheme BJP accusing administration.Nitish Kumar capable of handling admin. Lessons from BJP's Sanjay Jaiswal not needed.Why not anything against violence in BJP states? Such a reaction shows that he's not stable:Bihar JDU chief Ranjiv Ranjan pic.twitter.com/a5AGw0g9gf — ANI (@ANI) June 18, 2022

बिहार: अग्निपथ आंदोलन से अब तक रेलवे को 200 करोड़ का नुकसान, 50 कोच जलकर खाक

आपको बता दें कि बिहार में तीन दिन से जारी युवाओं के हंगामे में बीजेपी नेताओं के घर और पार्टी ऑफिस को निशाना बनाया गया है। संजय जायसवाल के घर पर तोड़फोड़ की गई। मधेपुरा में बीजेपी कार्यालय को जला दिया गया था।

