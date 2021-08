गुस्से में जहरीले सांप को काट कर शख्स ने लिया बदला, फिर क्या हुआ जानिए

Bihar

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पटना, 11 अगस्त: बिहार में एक शख्स ने गुस्से में आकर एक जहरीले सांप को ही चबा डाला। वह शख्स इसलिए नाराज था, क्योंकि उसने उसे डस लिया था। मदहोशी की हालत में उस आदमी ने सांप को हाथ में पकड़ रखा था और चबाए जा रहा था। सांप भी उसे लगातार डसता जा रहा था। आखिरकार जब सांप मर गया तो उस शख्स ने उसे पास के एक पेड़ पर लटका दिया। परिवार वालों ने उसे फौरन अस्पताल चलने के लिए कहा। गांव वालों ने भी तुरंत इलाज करवाने के लिए जोर डाला। लेकिन, वह शख्स एक ही रट लगाते हुए सोने चला गया कि सांप बच्चा था, उसे कुछ नहीं होगा।

English summary

In Bihar's Nalanda district, an elderly man was bitten by a Karait snake, then to take revenge, he chewed the snake itself