बिहारः मुंगेर में एक ही स्कूल के 25 बच्चे और तीन शिक्षक कोरोना संक्रमित

oi-Prashanth Rai

Munger student corona positive मुंगेर। बिहार के मुंगेर जिले में गुरुवार को असरगंज प्रखंड के ममई गांव में लाल बहादुर शास्त्री किसान उच्च विद्यालय के 22 बच्चे और 3 शिक्षक कोरोना संक्रमित मिले थे। वहीं अब 22 बच्चों की रिपोर्ट दूसरे राउंड की टेस्टिग में निगेटिव आई है। बात दें कि एक साथ इतने बच्चों और शिक्षकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया था। मामला सामने आने के बाद इलाके को सील कर कन्टेनमेंट घोषित कर दिया गया है। वहीं बच्चों को क्वारंटाइन कर उनके संपर्क मे आए सभी लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है।

Coronavirus Update India: बिहार में टीचर समेत कई बच्चे संक्रमित | Schools Reopen | वनइंडिया हिंदी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित बच्चों की उम्र 11 से 14 साल है और सभी जिले के अमेया गांव के रहने वाले हैं। बच्चों के संक्रमित होने की सूचना के बाद गांव के लोग काफी डरे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन के बीच भी हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में जिले के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. अजय कुमार भारती ने बताया कि विद्यालय खुलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम रैंडम जांच के लिए पहुंची हुई थी।

उसी दौरान ये मामला प्रकाश में आया है। मामला सामने आने के बाद विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं इलाके को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी से अमेया गांव के साथ ही उसके आस-पास गांवों और इलाकों की स्कैनिंग शुरू कर दी जाएगी।

#Update Bihar: All 22 students from a school in Munger tested negative in second round of Corona antigen test

"Till now, the samples were being tested at the district level, now RT-PCR tests will be conducted & samples sent to Patna," said District Program Manager Naseem Khan. https://t.co/7SLz0XyZab