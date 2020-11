महागठबंधन ने अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर उतारा

Bihar

oi-Prashanth Rai

पटना। बिहार में इस बार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव वोटिंग प्रक्रिया से किया जाएगा। क्योंकि एनडीए के साथ-साथ राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। दरअसल, मंगलवार को विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए महागठबंधन की तरफ से राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। वहीं एनडीए ने भाजपा विधायक विनय सिन्हा को मैदान में उतारा है।

महागठबंधन की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। मंगलवार को 12 बजे तक स्पीकर पद के लिए नामांकन होगा और पहले से इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि महागठबंधन भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। अवध बिहार चौधरी के नामांकन के लिए खुद विधानसभा सचिव के कक्ष में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत महागठबंधन के कई बड़े नेता भी पहुंचे।

We'll work as per our party's & NDA's instructions. We're going for filing nomination for Speaker's post as per our alliance decision. Opposition & govt will work together for the development of Bihar: BJP MLA Vinay Sinha on his candidature for Bihar Vidhan Sabha Speaker post pic.twitter.com/zGJ0fYy3c5