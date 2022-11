बिहार: कटिहार में बीजेपी नेता की घर के पास गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 2 लोगों ने की फायरिंग

Bihar

oi-Love Gaur

Bihar Katihar BJP Leader Sanjeev Mishra shot dead: बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। आए दिन हत्या और लूटपाट की वारदातें देखने को मिली रही है। अब एक बीजेपी नेता को दिनदहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कटिहार के तेलटा थाना इलाके में भाजपा नेता संजीव मिश्रा की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बेखौफ बदमाशों ने पूरी वारदात को उनके घर के बाहर ही अंजाम दिया।

जानकारी के अनुसार तेलता हाई स्कूल के पास में कथित तौर पर पुराने विवाद को लेकर बाइक सवार दो लोगों ने पूर्व जिला पार्षद बीजेपी नेता को गोली मार दी। इस घटना के बाद लोगों में भारी रोष है। जिसके बाद विरोध में स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने समझाइश कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Bihar | A local BJP leader Sanjeev Mishra was shot dead by two bike-borne men near his house in Telta Police Station area of Katihar allegedly over an old dispute.

Locals block road in protest. Police present at the spot, body being sent for postmortem. Investigation underway. pic.twitter.com/LQoYUu4GkO