Tejashwi Yadav Wife Pregnant: तेजस्वी यादव जल्द बनेंगे पापा, पत्नी राजश्री हैं गर्भवती!

मालूम हो कि तेजस्वी यादव की पत्नी ईसाई धर्म की हैं और उनका असली नाम 'एलेक्सिस' है, जो कि शादी के बाद राजश्री हो गया । तेजस्वी और वो शादी से पहले करीब 6 साल से रिलेशनशिप में थे।

Bihar

Tejashwi Yadav Wife Rajshree Pregnant: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के उपमुख्यमंत्री और लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव बहुत जल्द पापा बनने जा रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी राजश्री यादव गर्भवती हैं और इस वक्त दिल्ली में परिवार और डॉक्टरों की देखरेख में है, कहा जा रहा है कि वो अपने और तेजस्वी की पहली संतान को इस साल के मार्च माह में जन्म दे सकती हैं, फिलहाल लालू और राजश्री के परिवार की ओर से तो इस बारे में कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन तेजस्वी के फैमिली प्रमोशन की खबरों ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा हुआ है।

English summary

Good news is going to come to Lalu Prasad Yadav's house, Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav is soon going to become father, Wife Rajshree is pregnant!