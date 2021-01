तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा- बिहार देश की अपराध राजधानी बन रहा है

Bihar

oi-Prashanth Rai

पटना। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रूपेश कुमार सिंह की सरेआम नृशंस हत्या के बाद कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस हाई प्रोफ़ाइल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस महकमे और सरकारी तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। आज सुबह से ही घटनाक्रम पर राजनेताओं में उबाल देखने को मिल रहा है और अब इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार बिहार में सेलेक्टेड और नोमिनेटड मुख्यमंत्री आए हैं। इनसे गृह विभाग नहीं संभल रहा है। आश्चर्य की बात है कि बीजेपी खुद सरकार का हिस्सा होते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सवाल के घेरे में खड़ा कर रही है।

तेजस्वी यादव यहीं नहीं रूके और कहा कि नीतीश कुमार चोर के दरवाजे से सत्ता में आए। वहीं, उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि पहली बार बिहार में देख रहे हैं कि दो-दो उपमुख्यमंत्री हैं। ये बीजेपी से ही संभव है। आखिर ये दोनों बीजेपी के उपमुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। इनके मंत्री क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बिहार गलत हाथों में चला गया है, जिसका खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है।

इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा कि कहां हैं वो? उन्होंने कहा था कि निश्चित रहिए आपका बेटा दिल्ली में बैठा है तो बताएं प्रधानमंत्री मोदी जी रूपेश सिंह का परिवार अब छठ कैसे मनाएगा। प्रधानमंत्री ने मुझे चुनाव में क्या-क्या नाम नहीं दिया। मुझे जंगलराज का युवराज तक कहा तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि महाजंगलराज पर आप क्या करेंगे। तेजस्वी ने करारा हमला जारी रखते हुए कहा कि डबल इंजन वाली सरकार अब क्या कर रही है।

ऐसा पहली बार हुआ जब बिहार में यह देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र नहीं चाहता है। जनता के मुद्दों से भाग रहे हैं। इतना ही नहीं जब मुख्यमंत्री जी पीएचक्यू में समीक्षा बैठक करने जाते हैं तो वहां वो अपराध की समीक्षा नहीं बल्कि दीक्षा मांगने जाते हैं कि किसे कहां पोस्टिंग और ट्रांसफर कराना है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार देश की अपराध राजधानी बन रहा है, अपराध की घटनाओं की संख्या यहाँ बढ़ रही है। कल सीएम को देखना हास्यास्पद था, नीतीश कुमार असहाय, बहुत कमजोर और थके हुए सीएम हैं।

If the crime in the state is not brought under control within a month, then all the MLAs of Mahagathbandhan will head to Delhi and complain about the State Government to the President, we will also tell him the ground reality: Tejashwi Yadav, RJD https://t.co/o6UC9ML0rg