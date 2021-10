कोबरा परिवार के सबसे जहरीले सांप का रेस्क्यू, फॉरेस्ट गार्ड बोला 'अब इसे हम छोड़ देंगे'! Video Viral

Bihar

oi-Love Gaur

पटना, 25 अक्टूबर: जहरीले होने के साथ-साथ सांप बेहद डरावने होते हैं, लेकिन उन्हें बचाना वास्तव में एक बहुत ही बहादुरी भरा काम है, जबकि ज्यादातर लोग सांप को पकड़ने की जगह उनको तुरंत जान से खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालातों के बीच जहां सांप को मारने में लोग देर नहीं लगाते, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सांप को बचाने को लेकर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसकी लोग काफी तारीफ कर रहे है।

Video: आखिरकार पकड़ा गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप, ऐसे करता था अपना शिकार, बुलानी पड़ी क्रेन

Together we can, Together we will!

A Banded Krait, highly venomous, found in terai region, successfully rescued by our forest officials from Pharingola village of Kishanganj, Bihar. Salute to Forest Guard, Anil Kumar for impromptu speech to create awareness 1/2 pic.twitter.com/qPg0T8k7Al