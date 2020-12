उपेंद्र कुशवाहा पर आपत्तिजनक बयान देकर फंसी Kangana Ranaut, सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज

Bihar

oi-Rahul Goyal

Complaint filed against actor Kangana Ranaut, गया। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आजकल फिल्मों से अधिक अपने राजनीतिक बयानों के कारण चर्चाओं में बनी रहती है। वहीं, अब कंगना रनौत के खिलाफ गया सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज हो गई है। यह शिकायत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) नेता उपेंद्र कुशवाहा की एक चुनावी तस्वीर के दुरुपयोग करने पर दर्ज हुई है।

गया सिविल कोर्ट के वकील शंभू प्रसाद ने कहा कि किसी भी नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना अपराध है। वकील की तरफ से बताया गया कि उन्होंने गया सिविल कोर्ट को मामले का संज्ञान लेने की गुजारिश की है। वहीं, सिविल कोर्ट में दाखिल परिवाद में रालोसपा के प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा ने कहा, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे देश में सामाजिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने चुनाव की फोटो को प्रयोग में लाकर तीन दिसंबर को ट्वीट किया जिसमें उन्हें आजाद कश्मीर बताया गया है। कंगना की इस तरह की टिप्पणी करके उपेंद्र कुशवाहा के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया है जो काफी शर्मनाक है।

Bihar: Complaint filed against actor Kangana Ranaut in Gaya Civil Court for her alleged remarks on RLSP leader Upendra Kushwaha

"It's a crime to make derogatory comments against any leader. So, we've asked court to take cognizance of our complaint," says Shambhu Prasad, Lawyer pic.twitter.com/yAbGHkYQX5