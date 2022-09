'वापस 2 सीटों पर पहुंच जाएगी बीजेपी', नीतीश कुमार के दावे से भी कितनी आगे निकल गई पार्टी

Bihar

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पटना, 4 सितंबर: बिहार में जब से भाजपा-जदयू गठबंधन टूटा है, दोनों दलों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी हो रही है। कभी नीतीश कुमार 2024 में भाजपा को 50 सीटों पर समेटने के दावे कर रहे हैं तो कभी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 सीटों तक की औकात दिखाने में नहीं झिझक रहे हैं। जेडीयू नीतीश को अगले आम चुनाव में विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करने में लगी हुई है, तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी दो कदम आगे बढ़ाते दिख रहे हैं तो कभी चार कदम पीछे होते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा समय में सीएम नीतीश कुमार के सबसे खासमखास राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने बीजेपी को लेकर क्या-क्या दावे किए हैं और क्या आरोप लगाए हैं।

English summary

Claim of Lallan Singh, the national president of JDU in Bihar and close to Nitish,BJP will be reduced to only 2 seats in 2024