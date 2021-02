BJP एमएलसी संजय मयूख ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा- बिहार के लोगों की भावनाओं को आहत किया है

Bihar

oi-Prashanth Rai

पटना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्क्ष राहुल गांधी के बयान पर भाजपा एमएलसी ने पलटवार किया है। भाजपा एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि यह उत्तर भारत और बिहार पर विस्तार से एक सवाल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने एक विभाजन-विरोधी बयान देकर बिहार के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीतला के नेतृत्व में आयोजित 'ऐश्वर्य यात्रा' के समापन पर जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी और केरल के लोगों को तुलना करने हुए कुछ ऐसा कहा , जिस पर बवाल मच गया है।

दरअसल अपने संबोघन में राहुल गांधी ने केरलवासियों की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे यहां आना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं पहले 15 साल के लिए, मैं उत्तर भारत में सांसद रहा। मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए, केरल आना बहुत नया था क्योंकि अचानक मैंने पाया कि लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, यहां के लोग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी करना चाहते हैं, यहां सतही राजनीति नहीं होती है।

It's a question on North India & by extension on Bihar. Congress' national leader making a division-evoking statement has hurt sentiments of Bihar's people hence, I've moved a censure motion in Assembly: Sanjay Mayukh, Bihar MLC on Rahul Gandhi's remark in Trivandrum yesterday pic.twitter.com/N1aMak1aDF