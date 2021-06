जल्द ही 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन सकता है भुवनेश्वर

Bhubaneswar

भुवनेश्वर, 28 जून। ओडिशा का शहर भुवनेश्वर अपनी शत प्रतिशत आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन सकता है। जी हां, क्योंकि भुवनेश्वर नगर निगम ने 15 जुलाई तक शहर के सभी नागरिकों को पहली डोज और अगस्त के अंत तक कोरोना की दूसरी डोज देने का लक्ष्य रखा है। बीएमसी ने शहर में करीब 9.50 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है।

तेजी से हो रहा वैक्सीनेशन का काम

बीएमसी के अनुसार 26 जून तक 8.47 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई जबकि 4.79 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। अब तक कुल वैक्सीन की 13.26 लाख डोज दी जा चुकी हैं।

बीएमसी के पास 4.13 लाख डोज का स्टॉक

बीएमसी के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास फिलहाल वैक्सीन की 4.13 लाख डोज का स्टॉक है, जबकि टीकाकरण को बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए वैक्सीन की और खेप पहुंचने वाली है। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 30 हजार लोगों को प्रतिदिन टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले दो सप्ताह के भीतर शहर में वैक्सीन प्राप्त करने वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।

