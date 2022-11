Betul में अनूखी पठशाला,स्कूल में पढ़ाई का तरीका देखकर हो जाएंगे हैरान, बच्चे डांस, मस्ती के साथ करते हैं पढ़ाई

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

मध्य प्रदेश के अनेकों स्कूलों में टीचर शिक्षा को लेकर नवाचार कर रहे हैं, लेकिन अभी ताजा मामला बैतूल के सरकारी स्कूल का है। जहां बैतूल में एक सरकारी स्कूल की पढ़ाई बड़े ही चर्चा में है। असल में इस स्कूल में पढ़ाई का तरीका कुछ अलग है,यहां के बच्चे नाचते हुए पढ़ाई करते हैं। एक समाजसेवी ने 10 तक के पहाड़े को आदिवासी लोकगीत में गाया है और अब यह गाना इस स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में उपयोग किया जा रहा है।

