रोजगार के नाम पर करोड़ों के घोटाले की आशंका ! कोर्ट ने सेडमैप के कार्यवाहक संचालक की नियुक्ति को बताया अपात्र

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

भोपाल 28 मई। ईओडब्ल्यू,लोकायुक्त के खिलाफ जनहित में दायर हुई याचिका पर उच्च न्ययालय ने सुनवाई करते हुए सेडमैप के कार्यवाहक संचालक के पद पर अनुराधा सिंघाई की नियुक्ति को अपात्र माना है। बता दे विभाग में करोडों के घोटालें की जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मप्र की स्टार्टअप पॉलिसी का लोकार्पण किया गया था।

रोजगार के नाम पर बेरोजगारों से लाखों की ठगी

पूरे मामले को नीचे विस्तार से जाने

English summary

The court told the appointment of the acting operator of SEDMAP ineligible, there is a possibility of crores of scam in the name of employment!