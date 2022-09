धूमधाम से हुई शादी, 7 फेरे भी लिए, लेकिन विदाई के बाद रस्ते से रफूचक्कर हो गई दुल्हन, यह है पूरा मामला

Bhopal

oi-Rakeshkumar Patel

रीवा, 9 सितंबर। जिले में एक दूल्हे के सारे अरमान तब धुल गए जब वह अपनी दुल्हन को लेकर घर जा रहा था। विदाई के बाद ससुराल जाते समय रीवा रेलवे स्टेशन से दुल्हन रफूचक्कर हो गई।

English summary

The wedding took place with pomp, took 7 rounds too, but after the farewell, the bride was blown away from the road, this is the whole matter