MP: एक बार फिर हो सकती है भारी बारिश, बंगाल की खाड़ी में बन रहा है सिस्टम

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

भोपाल,24 अगस्त। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारी बारिश के बाद मंगलवार को कई क्षेत्रों में हल्की बौछारें दिखाई दी। लेकिन बुधवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकतर इलाकों में धूप ने दर्शन दिए तो लोगों को भी राहत महसूस होने लगी। राजधानी सहित अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे-धीरे उतरने लगा है हालांकि अब सिर्फ बर्बादी का मंजर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर तेज बारिश को लेकर संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें : समलैंगिकता का फायदा उठाकर लड़के ने बनाई लड़की की फर्जी ID, सहेली बनकर मांगे न्यूड वीडियो और फोटो

English summary

MP: Once again there may be a shock of rain, the system is being built in the Bay of Bengal